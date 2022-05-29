У Зеленского объяснили, что произойдет в мире в случае победы России

Если позволить России одержать победу в войне против Украины, то весь мир будет в опасности. Поскольку все автократы поймут, что тоже могут совершать территориальные конфликты и уничтожать народы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Почему мир уделяет Украине больше внимания, чем Африке и востоку?"- такой нарратив продвигают российские агенты влияния. Только российские варвары могут взвешивать трагедии на весах", - написал Подоляк.

Он отметил, что война в Украине - это не локальный конфликт или гуманитарный кризис, а вопрос, каким будет мир завтра.

"Если позволить России одержать победу, это откроет ящик Пандоры и отбросит человечество в темные века. Каждый лицемерный автократ сможет провоцировать территориальные конфликты, захватывать страны, уничтожать народы. Остановить - совместная миссия цивилизованных стран. Время еще есть, но время поторопиться", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, на этой неделе Кремль активно распространял нарратив о "неизбежной победе России" и необходимости Украине идти на уступки. Для этого страна-агрессор использовала "лояльных западных экспертов".

Добавим, ряд европейских политиков также предлагал Украине пойти на уступки относительно своего суверенитета. Речь идет о компромиссах в войне с Россией. В Офисе президента объясняют, такие действия приведут только к затягиванию войны или новым конфликтам.

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