У Зеленського пояснили, що станеться в світі у випадку перемоги Росії

Якщо дозволити Росії перемогти у війні проти України, то весь світ буде в небезпеці. Оскільки всі автократи зрозуміють, що теж можуть чинити територіальні конфлікти та нищити народи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Чому світ приділяє Україні більше уваги, ніж Африці та Сходу?" - такий наратив просувають російські агенти впливу. Тільки російські варвари можуть зважувати трагедії на вагах", - написав Подоляк.

Він зазначив, війна в України - це не локальний конфлікт чи гуманітарна криза, а питання, яким буде світ завтра.

"Якщо дозволити Росії перемогти, це відкриє скриньку Пандори й відкине людство у темні віки. Кожен лицемірний автократ зможе провокувати територіальні конфлікти, захоплювати країни, нищити народи. Зупинити - спільна місія цивілізованих країн. Час ще є, але час поквапитися", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, цього тижня Кремль активно поширював наратив про "неминучу перемогу Росії" та необхідність Україні йти на поступки. Для цього країна-агресор використовувала "лояльних західних експертів".

Додамо, ряд європейських політиків також пропонував Україні піти на поступки щодо свого суверенітету. Йдеться про компроміси у війні з Росією. В Офісі президента пояснюють, такі дії призведуть тільки до затягування війни або нових конфліктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.