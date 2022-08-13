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У Зеленского объяснили, почему Россия обстреливает Запорожскую АЭС

Новина українською →
Киев, Суббота 13 августа 2022 17:14
У Зеленского объяснили, почему Россия обстреливает Запорожскую АЭС Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия обстреливает Запорожскую атомную станцию, чтобы обесточить южные области, а затем обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Подоляк отметил, что российские пропагандисты пытаются обвинить в обстрелах ЗАЭС украинских военных.

"РФ бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины. Цель - отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию", - объяснил он.

По его словам, ООН и МАГАТЭ продолжают "внимательно изучать потолок".

Напомним, украинцев, в частности жителей Энергодара, предупредили, что оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС под флагом Украины.

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