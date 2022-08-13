Экспорт Турции в Россию в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума, - Bloomberg

Экспорт Турции в Россию в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума в почти 3 млрд долларов. Только торговля автомобилями со страной-оккупантом выросла аж на 58% в первые месяцы текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам министра транспорта Турции Адиля Караисмаилогла, торговля автомобилями с Россией стремительно выросла за первые четыре месяца 2022 года.

В то же время согласно данным Государственной статистической службы TurkStat, это лишь один из примеров широкого роста турецкого экспорта, который в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума в 2,91 млрд долларов.

Для Турции это хорошая новость, поскольку президент Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в так называемой "новой экономической модели". Однако это разочарует союзников страны по НАТО и Европе, которые пытаются выступать единым фронтом против России, чтобы изолировать ее экономику санкциями.