У Зеленського пояснили, чому Росія обстрілює Запорізьку АЕС
Росія обстрілює Запорізьку атомну станцію, щоб знеструмити південні області, а потім звинуватити у цьому Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
Подоляк зазначив, що російські пропагандисти намагаються звинуватити в обстрілах ЗАЕС українських військових.
"РФ б’є по частині АЕС, де акумулюється енергія, що живить південь України. Мета - від’єднати нас від ЗАЕС і звинуватити в цьому українську армію", - пояснив він.
За його словами, ООН і МАГАТЕ продовжують "уважно вивчати стелю".
Нагадаємо, українців, зокрема жителів Енергодару, попередили, що окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС під прапором України.
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