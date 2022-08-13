У Зеленського пояснили, чому Росія обстрілює Запорізьку АЕС

Росія обстрілює Запорізьку атомну станцію, щоб знеструмити південні області, а потім звинуватити у цьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

Подоляк зазначив, що російські пропагандисти намагаються звинуватити в обстрілах ЗАЕС українських військових.

"РФ б’є по частині АЕС, де акумулюється енергія, що живить південь України. Мета - від’єднати нас від ЗАЕС і звинуватити в цьому українську армію", - пояснив він.

За його словами, ООН і МАГАТЕ продовжують "уважно вивчати стелю".