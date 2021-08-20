У Зеленского объяснили, почему пригласили Кличко на заседание СНБО

Мэра Киева Виталия Кличко пригласили на заседание Совета нацбезопасности и обороны, но он не смог приехать. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, почему главу КГГА пригласили на заседание СНБО.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг Никифорова после заседания Совета нацбезопасности и обороны.
По его словам, Кличко пригласили на заседание из-за "развала архитектурного наследия Киева".
"У нас архитектурное наследие Киева растворяется на глазах. Некоторые памятники архитектуры киевляне успевают отбить, некоторые нет", - назвал Никифоров причины вызова Кличко на заседание СНБО.
Напомним, сегодня днем Кличко сообщил, что его пригласили на заседание СНБО. Однако, он не смог приехать.