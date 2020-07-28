У Зеленского объяснили, почему боевики продолжают обстрелы во время перемирия

Фото: боевики на Донбассе (news.online.ua)

У Зеленского указали на "некоторую автономность " подразделений боевиков

Несмотря на прекращение огня на Донбассе, пророссийские боевики продолжают обстрелы украинских позиций. В Офисе президента Украины это объясняют "автономностью" подразделений противника.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Проверка Минском: как работает и зачем нужно новое перемирие на Донбассе".

В частности, в Офисе президента РБК-Украина заявили, что новые обстрелы на Донбассе - это одиночное явление, поэтому сейчас речь не идет о системной стрельбе.

"Причины этой стрельбы очевидны - некоторая автономность незаконных вооруженных формирований, чье командование не всегда сразу понимает важность прекращения огня или выполняет определенные провокационные функции, или даже человеческий фактор, когда человек с той стороны не может справиться с эмоциями", - отметили в ОП.

У Зеленского подчеркнули, что на случай дальнейших обстрелов есть решение в рамках Трехсторонней контактной группы. Подгруппа по безопасности должна оценить причины, интенсивность несистемного огня и предложить действенные меры наказания.

Напомним, стало известно уже о новом обстреле украинских сил во второй день перемирия на Донбассе, в частности, под удар попали позиции в районе населенного пункта Шумы.

Несмотря на факты нарушения, в Офисе президента считают, что нынешнее прекращение огня будет самым масштабным за все время войны.