У Зеленського пояснили, чому бойовики продовжують обстріли під час перемир'я

Фото: бойовики на Донбасі (news.online.ua)

У Зеленського вказали на "деяку автономність" підрозділів бойовиків

Незважаючи на припинення вогню на Донбасі, проросійські бойовики продовжують обстріли українських позицій. В Офісі президента України це пояснюють "автономністю" підрозділів противника.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Перевірка Мінському: як працює і навіщо потрібно нове перемир'я на Донбасі".

Зокрема, в Офісі президента РБК-Україна заявили, що нові обстріли на Донбасі - це поодиноке явище, тому зараз мова не йде про системну стрілянину.

"Причини цієї стрілянини очевидні - деяка автономність незаконних збройних формувань, чиє командування не завжди відразу розуміє важливість припинення вогню або виконує певні провокаційні функції, або навіть людський фактор, коли людина з тієї сторони не може впоратися з емоціями", - зазначили в ОП.

У Зеленського підкреслили, що на випадок подальших обстрілів є рішення в рамках Тристоронньої контактної групи. Підгрупа з безпеки має оцінити причини, інтенсивність несистемного вогню та запропонувати дієві заходи покарання.

Нагадаємо, стало відомо вже про новий обстріл українських сил у другий день перемир'я на Донбасі, зокрема, потрапили під удар позиції в районі населеного пункту Шуми.

Незважаючи на факти порушення, в Офісі президента вважають, що нинішнє припинення вогню буде наймасштабнішим за весь час війни.