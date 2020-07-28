ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Зеленського пояснили, чому бойовики продовжують обстріли під час перемир'я

Київ, Вівторок 28 липня 2020 13:40
У Зеленського пояснили, чому бойовики продовжують обстріли під час перемир'я
Фото: бойовики на Донбасі (news.online.ua)
Автор: Владислав Красінський

У Зеленського вказали на "деяку автономність" підрозділів бойовиків

Незважаючи на припинення вогню на Донбасі, проросійські бойовики продовжують обстріли українських позицій. В Офісі президента України це пояснюють "автономністю" підрозділів противника.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Перевірка Мінському: як працює і навіщо потрібно нове перемир'я на Донбасі".

Зокрема, в Офісі президента РБК-Україна заявили, що нові обстріли на Донбасі - це поодиноке явище, тому зараз мова не йде про системну стрілянину.

"Причини цієї стрілянини очевидні - деяка автономність незаконних збройних формувань, чиє командування не завжди відразу розуміє важливість припинення вогню або виконує певні провокаційні функції, або навіть людський фактор, коли людина з тієї сторони не може впоратися з емоціями", - зазначили в ОП.

У Зеленського підкреслили, що на випадок подальших обстрілів є рішення в рамках Тристоронньої контактної групи. Підгрупа з безпеки має оцінити причини, інтенсивність несистемного вогню та запропонувати дієві заходи покарання.

Нагадаємо, стало відомо вже про новий обстріл українських сил у другий день перемир'я на Донбасі, зокрема, потрапили під удар позиції в районі населеного пункту Шуми.

Незважаючи на факти порушення, в Офісі президента вважають, що нинішнє припинення вогню буде наймасштабнішим за весь час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Донбасобстрелбойовикирежим прекращения огня
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся