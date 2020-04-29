У Зеленского объяснили необходимость создания государственной авиакомпании

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко объяснил необходимость создания в Украине государственной авиакомпании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам Тимошенко, создание государственной авиакомпании позволит загрузить работой госпредприятие "Антонов", чьи самолеты смогут обслуживать региональные и международные рейсы.

"Антоновские самолеты могут легко обслуживать все региональные рейсы, которые есть в Украине между городами, и в ближайшие страны. В любом случае "Антонов" - это предприятие, оно тоже берет какие-то ресурсы. Но лучше за эти ресурсы мы сделаем заказ, создадим авиакомпанию. Они будут работать, производить самолеты. Авиакомпания будет перевозить людей", - пояснил он.

Также, считает Тимошенко, национальный авиаперевозчик сможет стать своеобразной страховкой на случай каких-либо экстренных ситуаций.

"Да, есть рынок, есть стали авиакомпании. Но государство всегда должна быть уверена: если что-то случится, есть на кого опереться - на государственную авиакомпанию. Это одна из причин, почему она создается", - добавил заместитель руководителя ОП.

Отмечается, что сейчас идут подсчеты стоимости создания государственной авиакомпании. Так, вчера на совещании с Владимиром Зеленским обсуждались подходы к запуску авиакомпании.

"Сейчас идет бюджетирования. Мы выйдем с коммуникацией. Презентуем саму авиакомпанию, подход к работе. И все узнают стоимость ее создания", - заявил Тимошенко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание государственной авиакомпании. Зеленский выразил надежду, что государственное предприятие "Антонов" обеспечит достаточное количество самолетов для запуска национального перевозчика.