У Зеленского обратились к Apple из-за "российского" Крыма

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось к Apple из-за обозначения Крыма российской территорией в своих приложениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Представительства.

Отмечается, что были направлены запросы в комании Apple Incs, а также к AFP News Agency из-за неправильных обозначений Крыма.

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs относительно соответствующих ситуаций", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в программе "Погода" Apple на территории России начала показывать Крым и Севастополь территорией РФ.

После этого министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию. Он посоветовал Apple представить, что ее разработки "украл злейший враг". Кроме того, в МИД Украины направили ноту протеста компании.

Позже на защиту Украины выступили в МИД Литвы и Польши. Так, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс напомнил Apple, что Крым является оккупированной территорией, а на Донбассе продолжается война, в которой гибнут люди. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач также добавил, что Крым не является территорией России.