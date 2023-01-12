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У Зеленського обговорили судову реформу з представниками країн G7 та Євросоюзу

Фото: в Офісі президента України сьогодні працювали над судовою реформою (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Офіс президента Україна отримав рекомендації щодо судової реформи від дипломатичних представників країн G7 та Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Як зазначено у повідомленні пресслужби Офісу, керівники й представники посольств країн "Великої сімки" та Європейського союзу в Україні передали Офісу президента рекомендації щодо подальших кроків у судовій реформі. Це відбулося під час зустрічі із заступником керівника ОП Андрієм Смирновим.

"Особливо приємно бачити єдність наших думок щодо вдосконалення роботи Верховного суду, реформи Державної судової адміністрації", - підкреслив Смирнов.

Рекомендації міжнародних партнерів, які вони висловили на фоні обрання нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП), стосуються продовження реформи з урахуванням розблокування роботи ВРП та перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Наступним кроком після оновлення ВРП Смирнов назвав формування служби дисциплінарних інспекторів.

"І тут потрібно подумати, як рухатися в цьому напрямку. Тому що фактично нам все треба починати з нуля, часу небагато, і потрібно або вносити зміни до законодавства, щоб пришвидшити чи оптимізувати процедури добору дисциплінарних інспекторів, або запропонувати інший шлях", - додав заступник керівника ОП.

Водночас говорячи про рекомендації щодо запровадження прозорого конкурсного відбору суддів Конституційного суду України, посилення дисциплінарних процедур та етичних вимог до суддів цієї судової інстанції, заступник керівника Офісу президента наголосив, що багато питань урегульовані в законопроєкті про конституційну процедуру, який поки що не ухвалила Верховна рада.

Наприкінці 2022 року РБК-Україна повідомляло, що у мобільному додатку "Дія" стартувало бета-тестування доступу користувачів до судових рішень.

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Судова реформа