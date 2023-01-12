RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского обсудили судебную реформу с представителями стран G7 и Евросоюза

Фото: в Офисе президента Украины сегодня работали над судебной реформой (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Офис президента Украины получил рекомендации по судебной реформе от дипломатических представителей стран G7 и Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Офиса, руководители и представители посольств стран "Большой семерки" и Европейского союза в Украине передали Офису президента рекомендации по дальнейшим шагам в судебной реформе. Это произошло во время встречи с заместителем руководителя ОП Андреем Смирновым.

"Особенно приятно видеть единство наших мнений по усовершенствованию работы Верховного суда, реформе Государственной судебной администрации", - подчеркнул Смирнов.

Рекомендации международных партнеров, высказанные ими на фоне избрания новых членов Высшего совета правосудия (ВСП), касаются продолжения реформы с учетом разблокирования работы ВСП и перезагрузки Высшей квалификационной комиссии судей.

Следующим шагом после обновления ВСП Смирнов назвал формирование службы дисциплинарных инспекторов.

"И здесь нужно подумать, как двигаться в этом направлении. Потому что фактически нам все нужно начинать с нуля, времени немного, и нужно или вносить изменения в законодательство, чтобы ускорить или оптимизировать процедуры отбора дисциплинарных инспекторов, или предложить другой путь", - добавил заместитель руководителя ОП.

В то же время, говоря о рекомендациях по внедрению прозрачного конкурсного отбора судей Конституционного суда Украины, усилению дисциплинарных процедур и этических требований к судьям этой судебной инстанции, заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что многие вопросы урегулированы в законопроекте о конституционной процедуре, который пока не приняла Верховная рада.

В конце 2022 года РБК-Украина сообщало, что в мобильном приложении "Дія" стартовало бета-тестирование доступа пользователей к судебным решениям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Судебная реформа