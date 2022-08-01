У Зеленського назвали умови успішної контроперації українських військових

Ефективна контроперація України у війні проти Росії базується на трьох головних умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в Twitter.

За його словами, умовами успішної протидії російському вторгненню "є три "Д". Деморалізація - ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях. Дефрагментація - удари по складах, базах пального, оперативних штабах. Депопуляція - максимальні втрати ворога в живій силі.