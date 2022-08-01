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У Зеленського назвали умови успішної контроперації українських військових

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Київ, Понеділок 01 серпня 2022 15:33
У Зеленського назвали умови успішної контроперації українських військових Фото: Михайло Подоляк, радник голови ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Ефективна контроперація України у війні проти Росії базується на трьох головних умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в Twitter.

За його словами, умовами успішної протидії російському вторгненню "є три "Д".

  1. Деморалізація - ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях.
  2. Дефрагментація - удари по складах, базах пального, оперативних штабах.
  3. Депопуляція - максимальні втрати ворога в живій силі.

Нагадаємо, раніше Подоляк назвав план української контроперації, яка стане відповіддю на російську "спецоперацію".

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