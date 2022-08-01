У Зеленського назвали умови успішної контроперації українських військових
Фото: Михайло Подоляк, радник голови ОП (president.gov.ua)
Ефективна контроперація України у війні проти Росії базується на трьох головних умовах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в Twitter.
За його словами, умовами успішної протидії російському вторгненню "є три "Д".
- Деморалізація - ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях.
- Дефрагментація - удари по складах, базах пального, оперативних штабах.
- Депопуляція - максимальні втрати ворога в живій силі.
Нагадаємо, раніше Подоляк назвав план української контроперації, яка стане відповіддю на російську "спецоперацію".
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