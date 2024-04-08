У Зеленського назвали три ступені політичної наївності щодо війни в Україні

За словами Подоляка, перший ступінь - вірити, що приєднання до площі Росії (17 млн квадратних кілометрів) ще 100 тисяч квадратних кілометрів окупованих українських територій - фінальна мета Кремля.

Другий ступінь - сподіватися на достатню для переговорів адекватність російського режиму, який зруйнував майбутнє своєї держави задля збільшення території на 0,6% та знищення цивільного населення іншої країни.

І третій ступінь, на думку Подоляка, фатальний. Він полягає в думці, що росіяни готові дотримуватися умов будь-яких домовленостей.

"Очевидно, що стільки політичної наївності в сьогоденні навряд чи десь можна знайти. Але якщо так, то звідки ж у деяких періодично береться це дивне бажання змусити Україну примиритися з агресором ціною територіальних поступок? Цілком зрозуміло, що буде далі з Україною, Європою, демократією та міжнародним правом загалом", - зазначив радник керівника ОП.