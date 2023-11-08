У Зеленського назвали терміни початку переговорів про вступ в ЄС

"Для нас дуже важливо і ми цього досягнемо - розпочати процес переговорів на початку наступного року", - сказав Жовква.

За словами заступника керівника ОП, всі критерії для початку переговорів українська сторона виконає вже до середини грудня 2023 року.

"100% умов для початку переговорів щодо вступу України до ЄС ми виконаємо до середини грудня цього року, коли буде засідання Європейської Ради, щоб отримати абсолютне чисте політичне рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС", - заявив Жовква.

Вплив Угорщини на євроінтеграцію України

Жовква також впевнений, що Угорщина не заважатиме євроінтеграції України.

Як він пояснив, від завтра і президент Європейської Ради Шарль Мішель, і лідери країн-друзів України у ЄС будуть говорити з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном саме щодо України.

"Я впевнений, що ніяка політична позиція тих чи інших керівників тих чи інших держав не завадить отримати нам те рішення, яке сьогодні визріло. Сьогодні жодна з держав членів ЄС не ставить під сумнів необхідність членства України в ЄС", - додав Жовква.

Звіт Єврокомісії

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, Єврокомісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до членства у Євросоюзі. Зокрема, відомство рекомендувало розпочати переговори щодо вступу з Україною.

Для того, щоб такі переговори розпочалися, потрібен консенсус усіх 27 країн-членів ЄС. Очікується, що лідери держав розглянуть це питання на саміті 14 грудня.

Ми також писали, що після звіту Єврокомісії Угорщина злякалася членства України у ЄС, та заявила, що це нібито "привнесе війну в блок".

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