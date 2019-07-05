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У Зеленского назвали сроки приезда миссии МВФ

Новости » Экономика    05.07.2019 - 15:21
У Зеленского назвали сроки приезда миссии МВФ
Фото: Андрей Герус (Виталий Носач/РБК-Украина)

Переговоры начнутся с чистого листа

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может прибыть в Киев в августе 2019 года, после проведения парламентских выборов. Об этом журналистам сказал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

Герус заявил, что переговоры необходимо начинать с чистого листа, поскольку предварительных договоренностей пока нет.

"Международный валютный фонд обещал приехать в Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном в Торонто заявил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти. 

Президент пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности о новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве в конце мая. Планировалось, что по результатам будет принято решение об очередному транше на 1,3 млрд долларов. Однако миссия досрочно покинула Украину из-за объявления досрочных выборов, и вопрос о кредите не будет рассматриваться.

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Новости Украины МВФВладимир Зеленскийкредит
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