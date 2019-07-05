У Зеленського назвали терміни приїзду місії МВФ

Фото: Андрій Герус (Віталій Носач/РБК-Україна)

Переговори почнуться з чистого аркуша

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) може прибути в Київ у серпні 2019 року, після проведення парламентських виборів. Про це журналістам сказав представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус.

Герус заявив, що переговори необхідно починати з чистого аркуша, оскільки попередніх домовленостей поки немає.

"Міжнародний валютний фонд обіцяв приїхати в Україну після парламентських виборів. Сподіваємося, це буде десь у серпні", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном в Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.

Президент запросив делегацію МВФ відвідати Київ з метою досягнення робочої домовленості про нову програму. Президент пропонує здійснити такий візит невідкладно після формування нового уряду.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала у Києві наприкінці травня. Планувалося, що за результатами буде прийнято рішення щодо чергового траншу на 1,3 млрд доларів. Однак місія достроково залишила Україну через оголошення дострокових виборів і питання про кредит не буде розглядатися.