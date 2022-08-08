ua ru
Пн, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Зеленского назвали "самые страшные" санкции против России

Новина українською →
Киев, Понедельник 08 августа 2022 19:17
У Зеленского назвали "самые страшные" санкции против России Фото: советник президента Олег Устенко (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Самыми страшными санкциями против России является ограничение на доступ к новым технологиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко на телемарафоне.

"… Когда ты не пытаешься играть по цивилизованным правилам, то ты можешь забыть о том, что у тебя будет доступ ко всему тому новому, чем сейчас так щедро делится мир… Здесь мне кажется самые страшные санкции, если мы говорим о долгосрочной перспективе, - это отрезание России от рынка новых технологий. Ты можешь пытаться качать нефть по старым технологиям… ты можешь производить какую-то продукцию, но мир идет вперед и достаточно быстро", - отметил он.

По его словам, если у страны нет доступа к новым технологиям, то в конце концов экономический рост будет сжиматься, и она отстанет от остального мира.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил Верховной раде одобрить расширение санкций против России. Новые ограничения будут включать в том числе запрет на выдачу банковских карт гражданам страны-агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
NEWS
"Это того стоило". Ким рассказал о результатах затяжного комендантского часа в Николаеве
"Это того стоило". Ким рассказал о результатах затяжного комендантского часа в Николаеве
DAILY
Посол в Турции Василий Боднар: Определенным образом Эрдоган влияет на Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол в Турции Василий Боднар: Определенным образом Эрдоган влияет на Путина