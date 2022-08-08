У Зеленського назвали "найстрашніші" санкції проти Росії

"...Коли ти не намагаєшся грати за цивілізованими правилами, то ти можеш забути про те, що у тебе буде доступ до всього того нового, чим зараз так щедро ділиться світ ... Тут мені здається найстрашніші санкції, якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, - це відрізання Росії від ринку нових технологій. Ти можеш намагатися качати нафту за старими технологіями ... ти можеш виробляти якусь продукцію, але світ йде вперед і досить швидко", - зазначив він.

За його словами, якщо у країни немає доступу до нових технологій, то врешті-решт економічне зростання буде стискатися, і вона відстане від решти світу.