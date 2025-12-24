У Зеленського назвали основний результат санкцій проти Росії у 2025 році

"Ми бачимо скорочення абсолютно реальних надходжень до бюджету Росії на десятки мільярдів цього року виключно за рахунок санкцій. Це, ймовірно, основний великий результат санкційних обмежень. Хотілося б швидше, хотілося б більше, але той результат, який є, він теж гідний", - підкреслив Власюк.

Він уточнив, що доходи Росії з продажу нафти і газу постійно скорочуються. Зокрема, у першому кварталі року Росія заробила на експорті нафти понад 40 млрд доларів, а в четвертому кварталі, ймовірно, - не більше 26-27 млрд доларів.

Також уповноважений президента назвав удар українських воїнів по російському заводу, де виробляють синтетичний каучук, "хорошим видом санкцій".

Власюк нагадав, що під санкціями також перебувають і оборонно-промислові підприємства РФ. За його словами, важливо, що результат досягається за рахунок різних видів санкцій.

"Ну і такі загальні макроекономічні показники, які ми теж бачимо в Російській Федерації. Дефіцит бюджету близько 100 мільярдів. Вони не повинні звідкись закривати цей дефіцит", - додав він.