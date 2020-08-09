У Зеленского назвали основания для пересечения админграницы с Крымом

После пересечения КПВВ нужно обязательно пройти самоизоляцию
Согласно решению Кабинета министров Украины пропуск граждан через КПВВ на административной границе с Крымом ограничен. Попасть на подконтрольную Украине территорию можно только при определенных основаниях.
Об этом заявили в представительстве президента Украины в Крыму.
Так, основанием для пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице с Крымом во время временного ограничения их работы является:
После пересечения КПВВ с оккупированной территории граждане должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию, которую можно прекратить после получения негативного теста на COVID-19.
Напомним, украинское правительство пока не планирует отменять обязательную самоизоляцию после пересечения КПВВ из оккупированной территории; Шмыгаль рассказал, при каких условиях могут отменить это ограничение.