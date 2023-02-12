У Зеленського назвали очікування від наступного "Рамштайну"

За його словами, "Рамштайн" - це аналітичний центр, де є можливість обговорити кожний новий етап війни. Нині ж етап насамперед про перехоплення ініціативи.

"Росія накопичила свій остаточний ресурс, багато мобілізованих. Вони, може, не так підготовлені, як ті, які спочатку заходили на територію України, але їх дуже багато. Друга складова - це бронетехніка, яку Росія нам підігнала, скільки могла знайти. Третя складова - артилерія, яку теж РФ підігнала звідусіль. Тому на "Рамштайні" проговорюватиметься, що нам потрібно для того, щоб ефективно протидіяти всьому цьому", - заявив Подоляк.

Він підкреслив, що Україні зараз потрібна ефективна бронетехніка, далекобійні ракети, а також авіація. Можливість таких поставок обговорюватиметься під час зустрічі.

Варто зауважити, що чергова зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у вівторок, 14 лютого.