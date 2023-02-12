RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского назвали ожидания от следующего "Рамштайна"

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает, что в ходе девятой встречи контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" будут обсуждаться ключевые нужды нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

По его словам, "Рамштайн" - это аналитический центр, где есть возможность обсудить каждый новый этап войны. Сейчас же этап прежде всего о перехвате инициативы.

"Россия накопила свой окончательный ресурс, много мобилизованных. Они, может, не так подготовлены, как те, которые сначала заходили на территорию Украины, но их очень много. Вторая составляющая - это бронетехника, которую Россия нам подогнала, сколько могла найти. Третья составляющая - артиллерия, которую тоже РФ подогнала отовсюду. Поэтому на "Рамштайне" будет проговариваться, что нам нужно для того, чтобы эффективно противодействовать всему этому", - заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украине сейчас необходима эффективная бронетехника, дальнобойные ракеты, а также авиация. Возможность таких поставок будет обсуждаться в ходе встречи.

Стоит заметить, что очередная встреча в формате “Рамштайн” пройдет во вторник, 14 февраля.

Напомним, ранее стало известно, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на следующем "Рамштайне" будет очень много интересных вещей.

Также мы писали, что 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсуждалась предстоящая встреча "Рамштайн".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаПомощь УкраинеВоенная техникаВоенная помощьВстреча Рамштайн