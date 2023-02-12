У Зеленского назвали ожидания от следующего "Рамштайна"

Украина ожидает, что в ходе девятой встречи контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" будут обсуждаться ключевые нужды нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.
По его словам, "Рамштайн" - это аналитический центр, где есть возможность обсудить каждый новый этап войны. Сейчас же этап прежде всего о перехвате инициативы.
"Россия накопила свой окончательный ресурс, много мобилизованных. Они, может, не так подготовлены, как те, которые сначала заходили на территорию Украины, но их очень много. Вторая составляющая - это бронетехника, которую Россия нам подогнала, сколько могла найти. Третья составляющая - артиллерия, которую тоже РФ подогнала отовсюду. Поэтому на "Рамштайне" будет проговариваться, что нам нужно для того, чтобы эффективно противодействовать всему этому", - заявил Подоляк.
Он подчеркнул, что Украине сейчас необходима эффективная бронетехника, дальнобойные ракеты, а также авиация. Возможность таких поставок будет обсуждаться в ходе встречи.
Стоит заметить, что очередная встреча в формате “Рамштайн” пройдет во вторник, 14 февраля.
Напомним, ранее стало известно, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на следующем "Рамштайне" будет очень много интересных вещей.
Также мы писали, что 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсуждалась предстоящая встреча "Рамштайн".
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