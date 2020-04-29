У Зеленского назвали объемы средств защиты и ПЦР-тестов, доставленных в Украину

Секретарь координационного совета по противодействию распространению коронавируса Кирилл Тимошенко назвал объемы доставленного в Украину груза со средствами защиты и ПЦР-тестами на COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

По словам Тимошенко, в течение апреля государство обеспечило доставку 1,3 млн специальных респираторов, более 200 тысяч одноразовых защитных костюмов и 250 тысяч ПЦР-тестов из Китая и Южной Кореи.

Отмечается, что сначала Украина договорилась с Китаем о закупке средств защиты для врачей. Это были одноразовые поставки, которых было недостаточно, поэтому впоследствии Украина наладила воздушный мост для постоянной доставки медсредств.

Тимошенко пояснил, что в Украину прибывает 3 вида груза:

первый вид - гуманитарная помощь для Украины, закупленная за средства украинского бизнеса из специальных фондов;

вид - гуманитарная помощь для Украины, закупленная за средства украинского бизнеса из специальных фондов; второй вид - закупленные бизнесом средства защиты, которые в виде гуманитарной помощи бизнес отправлял в регионы базирования;

вид - закупленные бизнесом средства защиты, которые в виде гуманитарной помощи бизнес отправлял в регионы базирования; третий вид - товар, поставляемый по коммерческим запросам, в том числе от сетей аптек и ритейлеров.

На данный момент в Украине запущено отечественное производство многоразовых защитных костюмов и налажено изготовление ПЦР-тестов. В дальнейшем необходимые средства будут закупаться структурами Минздрава и будут поставляться для наполнения резервов.

Напомним, 10 апреля в международном аэропорту "Борисполь" прибыл самолет с гуманитарной помощью для Украины. На борту самолета среди прочего были средства защиты для 10 тысяч медицинских работников.

До этого в Украину прибыл самолет с Китая, на борту которого была партия ПЦР-тестов и экспресс-тестов на коронавирус. Также в Украину были доставлены защитные маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.