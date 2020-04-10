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В "Борисполь" прибыл самолет со средствами защиты для 10 тысяч медиков

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 21:43
В "Борисполь" прибыл самолет со средствами защиты для 10 тысяч медиков
Фото: прибывший самолет (t.me/vladyslavkryklii/110)

Ранее сообщалось о прибытии в Украину 10 тонн гумпомощи из ОАЭ

В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил Министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

По его словам, среди прочего гуманитарный груз состоит из средств защиты для 10 тысяч медработников.

"Аэропорт "Борисполь" сейчас принимает самолеты с гуманитарным грузом - этот самолет доставил среди прочего средства защиты 10000 медиков, и самолеты, осуществляющие коммерческие грузовые перевозки", - написал Криклий.

Также министр отметил, что регулярные пассажирские авиаперевозки будут восстановлены, как только это станет возможным.

Кроме этого в Офисе президента сообщили, что в Южную Корею отправился очередной самолет, который должен привезти в Украину специальные медицинские средства защиты для противодействия распространению COVID-19.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. В частности, будут переданы комбинезоны, маски и санитайзеры.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что самолетом с Китая, среди прочего, была доставлена производственная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине. По его словам, Украина ежедневно производит почти миллион масок.

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