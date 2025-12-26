У Зеленського назвали країни, які готові відправити війська в Україну після війни

За його словами, партнери повинні долучитися до стримування Росії та надіслати миротворчі контингенти. Україна не збирається нести цей тягар виключно на своїх плечах.

Подоляк додав, що Франція, Туреччина, Німеччина та Британія вже сказали чітке "да" щодо питання розміщення військ. Інші країни думають.

"Виникає питання, хто буде фінансувати все? Хто буде присутній для того, щоб інтегрувати все в єдину систему і хто буде модерувати процеси стримування Росії? І тоді виникає питання, що тут мають бути присутні представники інших країн, які в цьому зацікавлені", - зазначив він.

За словами Подоляка, в кожної з країн є свій інтерес. Туреччина, наприклад, хоче унеможливити той варіант, за якого російський режим створює в акваторії Чорного моря безпекові, економічні та бізнесові проблеми.

"Взагалі ця війна приведе до тотального переформатування європейського простору. Україна буде максимально швидко рухатися в європейському напрямку. А Європа буде переосмислювати стиль життя, в якому вони сьогодні живуть. Він буде більш аскетичний, мілітарний і антиросійський", - спрогнозував радник ОПУ.