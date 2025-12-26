UA

У Зеленського назвали країни, які готові відправити війська в Україну після війни

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Чотири країни Європи вже готові відправити війська в Україну після завершення війни. Мова йде про Францію, Німеччину, Туреччину та Велику Британію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтервʼю Новини.LIVE.

За його словами, партнери повинні долучитися до стримування Росії та надіслати миротворчі контингенти. Україна не збирається нести цей тягар виключно на своїх плечах.

Подоляк додав, що Франція, Туреччина, Німеччина та Британія вже сказали чітке "да" щодо питання розміщення військ. Інші країни думають.

"Виникає питання, хто буде фінансувати все? Хто буде присутній для того, щоб інтегрувати все в єдину систему і хто буде модерувати процеси стримування Росії? І тоді виникає питання, що тут мають бути присутні представники інших країн, які в цьому зацікавлені", - зазначив він.

За словами Подоляка, в кожної з країн є свій інтерес. Туреччина, наприклад, хоче унеможливити той варіант, за якого російський режим створює в акваторії Чорного моря безпекові, економічні та бізнесові проблеми.

"Взагалі ця війна приведе до тотального переформатування європейського простору. Україна буде максимально швидко рухатися в європейському напрямку. А Європа буде переосмислювати стиль життя, в якому вони сьогодні живуть. Він буде більш аскетичний, мілітарний і антиросійський", - спрогнозував радник ОПУ.

Іноземні війська в Україні

Нагадаємо, що Україна та західні країни розглядають можливість введення західних військових контингентів після завершення війни. Деякі союзники України вже погодились на введення своїх військових до України. Зокрема, йдеться про Велику Британію, Францію, Швецію, Данію, Норвегію, країни Балтії, Нідерланди та Австралію.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що за умови гарантій безпеки від США та Європи західні миротворці можуть застосовувати силу проти російської армії у разі порушення перемир’я в Україні. А президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність європейських військ не означає, що вони будуть воювати замість України. Це зменшить відсоток агресії РФ.

