UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського назвали головні висновки саміту НАТО у Вільнюсі для України

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Саміт НАТО у Вільнюсі продемонстрував, що країни Заходу продовжуватимуть забезпечувати зброєю та підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка у Twitter.

"Головні висновки Вільнюса: буде зброя, буде підтримка, буде суверенна та незалежна Україна. Одного разу обов'язково Україна теж буде в НАТО. До того часу пам'ятаємо: наше життя та безпека тільки в наших руках. Дякую партнерам, але також нагадуємо: майбутнє та безпека Європи - теж у наших руках. І сьогодні ці руки - у жахливих кривавих мозолях від постійного тримання зброї", - наголосив Подоляк.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, у Вільнюсі вчора, 11 липня, стартував саміт НАТО. Одним з ключових предметів обговорень було запрошення України до Альянсу, яке могли зробити в офіційному підсумковому документі. Цього так і не сталося. Країни НАТО пообіцяли запросити нашу країну за виконання низки умов.

При цьому союзники Альянсу підтримали вступ нашої країни без виконання плану дій щодо членства.

Також за підсумками саміту Україна отримає нове озброєння. Зокрема, Німеччина пообіцяла надати дві установки зенітних ракетних комплексів Patriot, а Франція - далекобійні ракети.

Більш детально про підсумки першого дня саміту можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТООфіс президентаДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти УкраїниМихайло Подоляк