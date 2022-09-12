UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского назвали главные цели террористической стратегии России

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российский террор направлен не только на Украину, но и на европейские государства. Однако в результате Россия будет просить переговоров с Украиной.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он уверен, что РФ хочет запугать Европу и Украину холодом на фоне позорного поражения оккупационных войск в Харьковской области.

Подоляк назвал главные составляющие российской террористической стратегии:

  • энергетические протесты в Европе;
  • "все замерзнут", - пропаганда в глобальных медиа;
  • демонстративные удары по украинским ТЭЦ;
  • выпросить переговоры по лживому "прекращению огня".

Однако советник главы ОПУ считает, что Украина "дожмет" свою стратегию и не поведется на российский террор.

Напомним, недавно Михаил Подоляк напомнил главные требования Украины на переговорах с Россией. Он отметил, что одним из главных пунктов остается освобождение всех территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаРоссийская ФедерацияУкраинаВойна России против Украины