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У Зеленського назвали головні цілі терористичної стратегії Росії

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російський терор направлений не лише на Україну, але й на європейські держави. Проте в результаті Росія буде просити переговорів з Україною.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він впевнений, що РФ хоче залякати Європу та Україну холодом на тлі ганебної поразки окупаційних військ у Харківській області.

Подоляк назвав головні складові російської терористичної стратегії:

  • енергетичні протести у Європі;
  • "всі замерзнуть", - пропаганда у глобальних медіа;
  • демонстративні удари по українських ТЕЦ;
  • випросити переговори щодо брехливого "припинення вогню".

Проте радник голови ОПУ вважає, що Україна "дотисне" свою стратегію та не поведеться на російський терор.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Подоляк нагадав головні вимоги України на переговорах з Росією. Він зазначив, що одним з головних пунктів залишається звільнення всіх територій.

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