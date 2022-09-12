У Зеленського назвали головні цілі терористичної стратегії Росії

Російський терор направлений не лише на Україну, але й на європейські держави. Проте в результаті Росія буде просити переговорів з Україною.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Він впевнений, що РФ хоче залякати Європу та Україну холодом на тлі ганебної поразки окупаційних військ у Харківській області.
Подоляк назвав головні складові російської терористичної стратегії:
Проте радник голови ОПУ вважає, що Україна "дотисне" свою стратегію та не поведеться на російський терор.
Нагадаємо, нещодавно Михайло Подоляк нагадав головні вимоги України на переговорах з Росією. Він зазначив, що одним з головних пунктів залишається звільнення всіх територій.
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