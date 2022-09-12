У Зеленського назвали головні цілі терористичної стратегії Росії

Російський терор направлений не лише на Україну, але й на європейські держави. Проте в результаті Росія буде просити переговорів з Україною.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Проте радник голови ОПУ вважає, що Україна "дотисне" свою стратегію та не поведеться на російський терор.

Він впевнений, що РФ хоче залякати Європу та Україну холодом на тлі ганебної поразки окупаційних військ у Харківській області.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Подоляк нагадав головні вимоги України на переговорах з Росією. Він зазначив, що одним з головних пунктів залишається звільнення всіх територій.

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