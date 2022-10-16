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У Зеленського назвали етапи демонтажу "путінського авторитаризму" в Росії

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Останні події в Росії свідчать про розпад "путінського авторитаризму". Повпливала на це і мобілізація, оголошена російським диктатором у середині вересня.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Подоляк зазначив, що "триденна" стратегія Кремля із захоплення України призвела до розхитування ситуації у РФ. Останні події у Росії свідчать про демонтаж режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Подоляк пояснив, що мова йде про:

  • повне мобілізаційне прибирання вулиць міст;
  • підготовку бомбосховищ у Москві;
  • саморозстріл призовників у Бєлгороді;
  • генеральські арешти та конфлікт у близькому оточенні.

Нагадаємо, вчора у Бєлгородській області РФ сталася стрілянина у військовій частині. Ймовірно, вогонь відкрили мобілізовані таджики.

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