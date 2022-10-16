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У Зеленского назвали этапы демонтажа "путинского авторитаризма" в России

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Последние события в России свидетельствуют о распаде "путинского авторитаризма". Повлияла на это и мобилизация, объявленная российским диктатором в середине сентября.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Подоляк отметил, что "трехдневная" стратегия Кремля по захвату Украины привела к расшатыванию ситуации в РФ. Последние события в России говорят о демонтаже режима российского диктатора Владимира Путина.

Подоляк объяснил, что речь идет о:

  • полной мобилизационной зачистке улиц городов;
  • подготовке бомбоубежищ в Москве;
  • саморасстреле призывников в Белгороде;
  • генеральских арестах и конфликте в близком окружении.

Напомним, вчера в Белгородской области РФ произошла стрельба в воинской части. Вероятно, огонь открыли мобилизованные таджики.

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