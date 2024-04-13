У Зеленського назвали дві проблеми, які створюють стимул для Росії

"Зараз є дві ключові проблеми. І те, й інше явно стимулює Росію... продовжувати тиск", - написав він.

Перша проблема

Першою проблемою Подоляк називає штучний дефіцит озброєння, який відчуває Україна, що створюється, насамперед, розривом між словами союзників та їх логістичним небажанням вирішувати проблему.

"На це є кілька причин. Так само існує суттєвий розрив між ефектними словами про санкції та зростаючою сегментарною торгівлею з РФ, що дозволяє їй мати стабільний військовий ресурс", - пояснив він.

Друга проблема

Другою проблемою, на думку Подоляка, є постійні докладні розповіді про те, що Росія тисне в тому чи іншому напрямку, що вона проводить великомасштабні концентрації і посилює напади і що у неї є локальні переваги, причому робиться це "з максимально депресивним і приреченим підтекстом, максимальним деморалізуючим ефектом".

"Роблять це не тільки на західних медіаплатформах, а й на внутрішньому (військово-аналітичному) ринку. Знання оперативної обстановки, розуміння того, що і як змінювати/поліпшувати/реагувати, вимагають обов'язкового виходу в ефір та руйнування психічного стану суспільства?" - задається риторичним питанням він.