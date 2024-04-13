У Зеленского назвали две проблемы, которые создают стимул для России

"Сейчас есть две ключевые проблемы. И то, и другое явно стимулирует Россию... продолжать давление", - написал он.

Первая проблема

Первой проблемой Подоляк называет искусственный дефицит вооружения, который испытывает Украина, создаваемый, прежде всего, разрывом между словами союзников и их логистическим нежеланием решать проблему.

"На это есть несколько причин. Точно так же существует существенный разрыв между эффектными словами о санкциях и растущей сегментарной торговлей с РФ, позволяющей ей иметь стабильный военный ресурс", - пояснил он.

Вторая проблема

Второй проблемой, по мнению Подоляка, являются постоянные подробные рассказы о том, что Россия давит в том или ином направлении, что она проводит крупномасштабные концентрации и усиливает нападения и что у ее есть локальные преимущества, причем делается это "с максимально депрессивным и обреченным подтекстом, с максимальным деморализующим эффектом".

"Делают это не только на западных медиаплатформах, но и на внутреннем (военно-аналитическом) рынке. Знание оперативной обстановки, понимание того, что и как менять/улучшать/реагировать, требуют обязательного выхода в эфир и разрушения психического состояния общества?" - задается риторическим вопросом он.

Ситуация на фронте

Ситуация на восточном фронте обострилась в последние дни. Оккупанты активизировали штурмы и используют технику для атак. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, враг активно атакует позиции ВСУ на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП. Также Сырский назвал причину, по которой РФ удается добиваться тактического успеха.

Отметим, в Украине на фронте в течение суток произошло 97 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях - 33 и 29 атак соответственно.