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У Зеленского напомнили Шольцу, что россияне поддерживают войну в Украине

Фото: Михаил ПОдоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк напомнил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что граждане РФ поддерживают войну в Украину. В частности, по официальным данным 71% россиян выступаю за войнные действия против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter.

"Канцлер Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны. В Европе это может стать ложным трендом. Ибо официально 71% россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан. Имейте это в виду", - написал он.

Напомним, вчера Шольц заявил, что россияне не несут ответственности за то, что Путин развязал войну против Украины и осудил нападки на граждан РФ.

Война России против Украины продолжается 23-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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