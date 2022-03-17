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"Абсолютно недопустимо". Шольц попросил не обижать и не бить выходцев из России

Новина українською →
Германия, Четверг 17 марта 2022 21:12
"Абсолютно недопустимо". Шольц попросил не обижать и не бить выходцев из России Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что россияне не несут ответственности за то, что президент РФ Владимир Путин развязал войну против Украины. Шольц осудил нападки на выходцев из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого лидера в Twitter.

"Абсолютно недопустимо, когда людей, которые приезжают из России, оскорбляют, обзывают или нападают физически. Потому что это война Путина. Только он несет ответственность за это", - заявил Шольц.

В то же время канцлер Германии пообещал, что страна будет оказывать быструю поддержку украинцам, которые бегут от войны.

Напомним, ранее Шольц и президент Франции позвонили Путину, чтобы уговорить его изменить войну против Украины дипломатией.

После этого Шольц согласовал с президентом Турции мирные инициативы в отношении Украины и России.

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Российская Федерация Германия Олаф Шольц Война России против Украины
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