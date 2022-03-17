"Абсолютно недопустимо". Шольц попросил не обижать и не бить выходцев из России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что россияне не несут ответственности за то, что президент РФ Владимир Путин развязал войну против Украины. Шольц осудил нападки на выходцев из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого лидера в Twitter .

"Абсолютно недопустимо, когда людей, которые приезжают из России, оскорбляют, обзывают или нападают физически. Потому что это война Путина. Только он несет ответственность за это", - заявил Шольц.

В то же время канцлер Германии пообещал, что страна будет оказывать быструю поддержку украинцам, которые бегут от войны.