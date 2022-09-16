UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского напомнили Кремлю о главных ошибках: придется платить по счетам

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

России и ее чиновникам придется расплачиваться за ошибки, которые допустил Кремль, развязав войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он считает, что планы Кремля потерпели неудачу, поскольку НАТО продолжает расширяться, Украина атакует, а России грозит международная изоляция.

При это Подоляк язвительно прокомментировал саммит Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Узбекистане.

"Последняя осень... для российских самодержцев. НАТО расширяется, Украина эффективно и массированно контрнаступает и на саммите ШОС в Узбекистане стоишь в абсолютном одиночестве. Потому что вчерашние союзники поспешно переместились на орбиту Китая", - отметил Подоляк.

Советник главы ОПУ уверен, что России "придется платить по счетам".

Напомним, вчера в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Главе Кремля пришлось объясняться и отвечать на вопросы о войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КремльОфис президентаРоссийская ФедерацияКитай