У Зеленского напомнили Кремлю о главных ошибках: придется платить по счетам

России и ее чиновникам придется расплачиваться за ошибки, которые допустил Кремль, развязав войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

Советник главы ОПУ уверен, что России "придется платить по счетам".

"Последняя осень... для российских самодержцев. НАТО расширяется, Украина эффективно и массированно контрнаступает и на саммите ШОС в Узбекистане стоишь в абсолютном одиночестве. Потому что вчерашние союзники поспешно переместились на орбиту Китая", - отметил Подоляк.

При это Подоляк язвительно прокомментировал саммит Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Узбекистане.

Он считает, что планы Кремля потерпели неудачу, поскольку НАТО продолжает расширяться, Украина атакует, а России грозит международная изоляция.

Напомним, вчера в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Главе Кремля пришлось объясняться и отвечать на вопросы о войне против Украины.

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