ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Зеленского напомнили Кремлю о главных ошибках: придется платить по счетам

Новина українською →
Киев, Пятница 16 сентября 2022 14:53
У Зеленского напомнили Кремлю о главных ошибках: придется платить по счетам Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

России и ее чиновникам придется расплачиваться за ошибки, которые допустил Кремль, развязав войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он считает, что планы Кремля потерпели неудачу, поскольку НАТО продолжает расширяться, Украина атакует, а России грозит международная изоляция.

При это Подоляк язвительно прокомментировал саммит Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Узбекистане.

"Последняя осень... для российских самодержцев. НАТО расширяется, Украина эффективно и массированно контрнаступает и на саммите ШОС в Узбекистане стоишь в абсолютном одиночестве. Потому что вчерашние союзники поспешно переместились на орбиту Китая", - отметил Подоляк.

Советник главы ОПУ уверен, что России "придется платить по счетам".

Напомним, вчера в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Главе Кремля пришлось объясняться и отвечать на вопросы о войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кремль Офис президента Российская Федерация Китай
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники