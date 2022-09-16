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У Зеленського нагадали Кремлю про головні помилки: доведеться платити за рахунками

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Київ, П'ятниця 16 вересня 2022 14:53
У Зеленського нагадали Кремлю про головні помилки: доведеться платити за рахунками Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росії та її чиновникам доведеться розплачуватись за помилки, яких припустився Кремль, розв'язавши війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

Він вважає, що плани Кремля зазнали невдачі, оскільки НАТО продовжує розширюватись, Україна атакує, а Росії загрожує міжнародна ізоляція.

При цьому Подоляк уїдливо прокоментував саміт Шанхайської організації співробітництва, який відбувся в Узбекистані.

"Остання осінь... для російських самодержців. НАТО розширюється, Україна ефективно і масовано контрнастає і на саміті ШОС в Узбекистані стоїш абсолютно самотньо. Тому що вчорашні союзники поспішно перемістилися на орбіту Китаю", - зазначив Подоляк.

Радник голови ОПУ упевнений, що Росії "доведеться платити за рахунками".

Нагадаємо, вчора в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва Володимир Путін зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Главі Кремля довелося пояснювати і відповідати на питання про війну проти України.

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