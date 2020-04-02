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У Зеленского намерены повлиять на снижение цен на АЗС

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 14:49
У Зеленского намерены повлиять на снижение цен на АЗС
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

У Зеленского обсудили необходимость снижения цен на топливо

Из-за карантина в Украине на совещании у президента Владимира Зеленского договорились провести переговоры о снижении цен на АЗС. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания.

Сообщается, что на сегодняшнем селекторном совещании под председательством Зеленского решили провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на горючее, которые в последнее время выросли на несколько гривен.

Кроме того, обсуждалась координация взаимной медицинской помощи с Италией. Также отмечено, что в Украине нет проблем с обеспечением продуктами питания. Небольшое повышение цен происходит на некоторые импортные продукты из-за роста их стоимости на мировых рынках.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет Украины заявил, что цены на бензин из-за падения мировых цен на нефть могут снизиться на 3-5 гривен за литр. При этом сообщалось, что продолжается снижение цен на автозаправках.

В то же время компания "Укрнафта" заявляла, что может остановить производство из-за рекордного падения мировых цен на нефть.

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