Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві, - CBS Nеws

За словами кількох американських та українських чиновників, знайомих з переговорами, обговорюється можливість запросити президента Володимира Зеленського до США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS Nеws.
За словами чиновників, яких цитує ЗМІ, візит Зеленського залежить від результатів мирних переговорів у Женеві в неділю.
Він може відбутися наступного тижня в рамках зусиль Дональда Трампа щодо мирного плану, який мать схвалити до Дня подяки - 27 листопада.
Сам президент США назвав термін гнучким і заявив журналістам у суботу, що план "не був його остаточною" пропозицією.
За словами високопоставленого чиновника Білого дому, на даний момент немає чітких планів щодо візиту Зеленського, враховуючи активну дипломатію, а також немає запланованих переговорів з Росією чи в Росії.
Іншим можливим результатом переговорів у Женеві називають те, що міністр армії США Ден Дрісколл може поїхати до Росії або зустрітися з російськими чиновниками в іншому місці. Проте, поки що нічого не заплановано, пише CBS News з посиланням на чиновників, знайомих із ходом переговорів.
У неділю, 23 листопада, у Женеві почались переговори України, США та Європи на рівні радників з національної безпеки. Мета - доопрацювати мирний план Дональда Трампа з урахуванням українських та європейських інтересів.
Зустріч відбувається на тлі дедлайну до 27 листопада, який встановила адміністрація США для України.
Поки що невідомо, які позиції хоче змінити Київ. Європа підготувала щонайменше три контрпропозиції.
