UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленському можуть вручити Нобелівську премію миру

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом Нобелівської премії миру. Наразі він є фаворитом та займає високі позиції у списках букмекерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, награда означатиме, що Зеленський "взяв на себе повну відповідальність у найнебезпечніший момент".

"Це також буде премія для українського народу, який сьогодні сплачує найвищу ціну за право жити без війни", - заявив Подоляк.

Серед інших претендентів на премію відзначаються:

  • екоактивістка Грета Тунберг;
  • лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська;
  • російський "опозиціонер" Олексій Навальний.

Водночас як відзначив директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрик Урдал, нагородний орган буде "обережним" у визнанні Зеленського лауреатом Нобелівської премії миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський