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У Зеленського про мобілізацію: людям треба пояснити, що варіанта, крім захисту, немає

Київ, П'ятниця 01 березня 2024 13:45
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У Зеленського про мобілізацію: людям треба пояснити, що варіанта, крім захисту, немає Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Держава повинна працювати з суспільною думкою щодо мобілізації в Україні. Населенню України потрібно пояснити, що іншого варіанту, крім захисту країни, немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю The Telegraph.

Як зазначив Подоляк, мобілізація і зараз йде в Україні, а новий закон повинен удосконалити її, зокрема, щодо бронювання, демобілізації, ротації тощо.

На його думку, населення жодної країни, яка перебуває у стані війни, не буде ставитися до мобілізації з симпатією.

Радник голови Офісу президента додав, що громадянам потрібно пояснювати, що варіанту, крім захисту країни, немає.

"Мобілізація продовжується, мобілізація буде проходити. Держава буде шукати фінансові стимули, матеріалі стимули і морально працювати з суспільною думкою, пояснюючи, що варіанту, окрім захисту, не існує", - сказав Подоляк.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року.

У грудні президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявив, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.

Детальніше про те, як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Офіс президента Війна в Україні Мобілізація в Україні Михайло Подоляк
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