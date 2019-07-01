У Зеленского исключили возвращение пленных любой ценой

Глава Офиса президента Андрей Богдан исключает возвращение пленных любой ценой. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Богдан заявил, что для команды президента возвращение пленных украинцев является приоритетным вопросом.

"Любыми (способами, - ред.) - нет. Да, для нас это приоритетно вернуть наших людей, не только моряков, а всех. И расширить далее по переговорам", - сказал он, отвечая на вопрос, как движется вопрос переговоров с Россией.

Напомним, ранее посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что освобождение украинских моряков из плена было одним из условий возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Он рассказал, что для возвращения в состав ассамблеи в статусе полноправного участника РФ должна была выполнить три условия: освободить военнопленных моряков, допустить комиссара СЕ по правам человека в Крым и уплатить взносы в Совет Европы.

Как писало РБК-Украина ранее, президент России Владимир Путин ответил на обращение президента Украины Владимира Зеленского об освобождении 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Глава РФ заявил, что вопрос военнопленных украинских моряков "решится спокойно, в рабочем режиме". Также он назвал ситуацию с захватом судов и моряков - "провокацией со стороны украинской армии".