У Зеленского хотят сделать 26 февраля Днем сопротивления крымчан

Фото: митинг под Верховной Радой Крыма 26 февраля 2014 года (AFP)

События 26 февраля 2014 года в Крыму хотят отмечать на государственном уровне

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что 26 февраля могут зафиксировать на государственном уровне как день сопротивления крымчан оккупации полуострова Россией. Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

По его словам, сейчас представительство президента имеет несколько законодательных инициатив в отношении Крыму.

"Законопроект о социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это, по сути, законопроект о политзаключенных и военнопленных, он сейчас находится на рассмотрении в офисе президента", - сообщил Кориневич.

Также наработаны инициативы по сотрудничеству органов центральной власти с представительными органами крымскотатарского народа, в частности, с Меджлисом АРК.

"У нас есть определенные идеи относительно фиксации на государственном уровне 26 февраля - как дня сопротивления крымчан оккупации. В общем мы правовую, законодательную работу расцениваем для себя как одно из ключевых направлений", - сообщил Кориневич.

Напомним, в 2016 году Верховная Рада приняла постановление о праздновании годовщины "со дня проведения митинга крымских татар в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины". В этот день в 2014 году в Симферополе под стенами Верховного Совета Крыма состоялся многотысячный митинг, инициатором которого был Меджлис крымскотатарского народа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что председатель Меджлиса Рефат Чубаров анонсировал мирное шествие на Крымский полуостров: участники шествия планируют 3 мая пересечь административную границу с Крымом.