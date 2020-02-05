У Зеленського хочуть зробити 26 лютого Днем спротиву кримчан

Фото: мітинг під Верховною Радою Криму 26 лютого 2014 року (AFP)

Події 26 лютого 2014 року в Криму хочуть відзначати на державному рівні

Постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що 26 лютого можуть зафіксувати на державному рівні як день спротиву кримчан окупації півострову Росією. Про це він повідомив в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, наразі представництво президента має кілька законодавчих ініціатив щодо Криму.

"Законопроєкт про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це, по суті, законопроєкт про політв’язнів і військовополонених, він зараз перебуває на розгляді в офісі президента", - повідомив Кориневич.

Також напрацьовані ініціативи щодо співробітництва органів центральної влади з представницькими органами кримськотатарського народу, зокрема, з Меджлісом АРК.

"У нас є й певні ідеї щодо фіксації на державному рівні 26 лютого - як дня спротиву кримчан окупації. Загалом ми правову, законодавчу роботу розцінюємо для себе як один із ключових напрямків", - повідомив Кориневич.

Нагадаємо, у 2016 році Верховна Рада ухвалила постанову про відзначення річниці "з дня проведення мітингу кримських татар у місті Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України". Цього дня у 2014 році у Сімферополі під стінами Верховної Ради Криму відбувся багатотисячний мітинг, ініціатором якого був Меджліс кримськотатарського народу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що голова Меджлісу Рефат Чубаров анонсував мирну ходу на Кримський півострів: учасники ходи планують 3 травня перетнути адміністративний кордон з Кримом.