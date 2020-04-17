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У Зеленского не хотят коалиции с другими политсилами

Новости » Политика     17.04.2020 - 09:06
У Зеленского не хотят коалиции с другими политсилами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В "Слуге народа" допустили, что возможно придется формировать коалицию с другими политсилами

Команда президента Владимира Зеленского не хочет коалиции с другими политсилами. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Защита от спама: как Верховная рада убирает преграды на пути к траншу МВФ".

Как сообщается, чтобы сократить время рассмотрения "антиколомойского" закона, 16 апреля парламент проголосовал за изменение регламента. Инициативу (№1043) о противодействии "поправочному спаму" поддержали 242 народных депутата.

Как известно, нардепы подали более 10 тысяч правок к закону о банках, что осложняет процесс принятия его. Половину из этих поправок внесли пятеро членов монобольшинства, которых считают лояльными к Коломойскому. Однако, источник в "Слуге народа" пояснило, что наказывать депутатов за "саботаж" исключением из фракции - не вариант.

Он рассказал, в результате "исхода", возможно, придется формировать коалицию с другими политсилами, на что команда Зеленского идти не хочет.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг сообщения о том, что фракция "Слуга народа" в парламенте якобы разваливается.

Отметим, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина рассказывал, что ситуативной союз с "Евросолидарностью" и "Голосом" не сможет перерасти в нечто большее, вплоть до формализации в коалицию.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКоалицияСлуга народа
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