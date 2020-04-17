У Зеленського не хочуть коаліції з іншими політсилами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У "Слуги народу" припустили, що, можливо, доведеться формувати коаліцію з іншими політсилами

Команда президента Володимира Зеленського не хоче коаліції з іншими політсилами. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Захист від спаму: як Верховна рада прибирає перешкоди на шляху до траншу МВФ".

Як собщается, щоб скоротити час розгляду "антиколомойского" закону, 16 квітня парламент проголосував за зміну регламенту. Ініціативу (№1043) про протидію "поправочному спаму" підтримали 242 народних депутата.

Як відомо, нардепи подали більше 10 тисяч правок до закону, що ускладнює процес прийняття його. Половину з цих поправок внесли п'ятеро членів монобільшості, яких вважають лояльними до Коломойського. Втім, джерело в "Слуги народу" пояснило, що карати депутатів за "саботаж" виключенням з фракції - не варіант.

Він розповів, в результаті, можливо, доведеться формувати коаліцію з іншими політсилами, на що команда Зеленського йти не хоче.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков спростував повідомлення про те, що фракція "Слуга народу" в парламенті нібито розвалюється.

Відзначимо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна розповідав, що ситуативної союз з "Євросолідарністю" і "Голосом" не зможе перерости в щось більше, аж до формалізації в коаліцію.