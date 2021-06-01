У Зеленского готовят увольнение нескольких глав ОГА: есть проблемы с областями
В ближайшее время в Украине будут уволены несколько глав ОГА (областных государственных администраций). Кадровые перестановки ожидаются в течение двух недель.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, в Офисе отказались от назначения представителей бизнеса на должности глав ОГА, поскольку есть риск, что бизнес-интересы будут ставиться выше государственных. В частности, по некоторым главам ОГА у президента "промахнулись".
"Сразу скажу - будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Открывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов", - подчернул Тимошенко.
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Кировоградской областной государственной администрации. Область возглавила Мария Черная. До этого назначения она занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.
Предыдущего главу Кировоградской ОГА Андрея Назаренко уволили по соглашению сторон.