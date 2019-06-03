У Зеленского готовят стратегию возвращения Крыма

Глава государства Владимир Зеленский обсудит стратегию возвращения аннексированного Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО в ходе визита в Брюссель. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает корреспондент РБК-Украина.

Она подчеркнула, что по крымскому вопросу ведутся постоянные консультации, а Крым - это Украина.

"Ведутся постоянные консультации (по вопросу Крыму, - ред.). Когда будет наработано определенное решение, это вынесется. Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-то слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы. Но Крым - это Украина", - рассказала пресс-секретарь.

"Завтра будет совершен первый визит, и этот вопрос Крыма будет тоже подниматься", - заявила Мендель.

Напомним, незадолго до инаугурации Зеленский заявил, что путь по возвращению Крыма будет долгим.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 марта Североатлантический Совет НАТО в своем заявлении призывал Россию вернуть Крым Украине. В документе альянса, приуроченном к пятилетию незаконной аннексии Крыма РФ, отмечалось, что "пять лет назад РФ применила силу против Украины, чтобы незаконно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и серьезным вызовом евроатлантической безопасности".

Так, в ответ на это в российском МИД заявили, что Евросоюзу и НАТО необходимо перестать заниматься политиканством.