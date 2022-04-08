У Зеленского допускают вынесение Крыма "за скобки" ради мирного договора с РФ

Украинская сторона может пойти на вынесение вопроса оккупированного Крыма "за скобки" ради подписания реального мирного договора с Россией. Но вопросы территориальной целостности буду определяться исключительно президентом Владимиром Зеленским.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Все, что касается территориальной целостности, определяется исключительно президентом Украины. Он свою позицию неоднократно высказывал: Крым - это незыблемая часть Украины. Все территории Украины - это Украина", - ответил он на вопрос о готовности вынести вопрос полуострова "за скобки", если он станет непреодолимым препятствием для подписания мирного договора.
По его словам, какие-то вопросы можно выносить в отдельные переговорные позиции.
"Но для нас принципиально - это окончание войны с реальной формулой безопасности, которая позволит в будущем не иметь таких войн на территории Украины. Мы хотим точно знать, сколько стран будут с нами с первого дня, в случае чего, а не ждать 72 часа, пока мы прекратим существовать. Мы не перестали существовать 43 дня и не перестанем еще тысячи лет, столько, сколько нужно украинской цивилизации", - добавил Подоляк.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "неприемлемым" обсуждение вопросов Крыма и Донбасса на возможной встрече президентов России и Украины.
Отметим, российская сторона не готова обсуждать статус Крыма и настаивает, что крымский вопрос якобы закрыт.
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